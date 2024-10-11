ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن السُّلطات "الإسرائيلية" أغلقت صباح اليوم الجمعة شوارع رئيسية في شمال فلسطين المحتلة على الحدود مع لبنان خشية عملية تسلل إلى عدد من البلدات والمستوطنات "الإسرائيلية" المحاذية للحدود.

وكشفت القناة 13العبرية عن وجود اشتباه بعملية تسلل في بلدات عدة بالجليل الأعلى، حيث طلب من السكان التزام بيوتهم.

وتعرّض مبنى للإصابة المباشرة في المنطقة الصناعية بكريات بياليك في خليج حيفا نتيجة صواريخ من لبنان.

وأفادت مصادر عبرية بأن الاحتلال رصد إطلاق 20 صاروخاً على الأقل من لبنان تجاه منطقة "كريوت" ومحيطها شمال فلسطين المحتلة.