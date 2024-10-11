"من بينهم مصر والسّعودية".. وثائقي يكشفُ خططَ سموتريتش لتوسيع الاسْتيطان في 6 دولٍ عربيّة!

لا تزال خطة وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش تتصاعدُ يومًا بعد يوم، حول توسيع السيطرة وتكثيف مشاريع التمدد الاستيطاني في الضفة وقطاع غزة، بل إنّ الأمر هذه المرة أخذ منحنىً أكثر توسيعًا لتشمل خطته التّوسع على حساب دول عربية في المنطقة.

وكشف وثائقي نُشر مؤخرًا عن رؤية الوزير المتطرف لحدود ما بات يعرف بـ"إسرائيل الكبرى"، والتي تشمل وفق سموتريتش أراضي في الأردن وسوريا ولبنان والعراق ومصر وحتى في المملكة العربية السعودية، إلى جانب الاستيطان الواسع في الأراضي الفلسطينية.

ونشرت قناة "arte" الفرنسية، للصحفيين جيرون سيسكبن ونيتسان بيرلمان، فيلمًا وثائقيًا خلال الأيام الماضية بعنوان "وزير الفوضى"، ويتضمن حوارات مع وزير المالية "الإسرائيلي" بتسلئيل سموتريتش، كشف الأخير عن رؤيته الخطيرة لـ"إسرائيل" الكبرى وحدودها.

ويُذكر أن سموتريتش أدلى بتلك التصريحات عام 2016 للقناة الثانية "الإسرائيلية" التي توقفت عن البث عام 2017 وانقسمت إلى قناتين جديدتين "12" و"13".

ووقتها كان سموتريتش عضوا بالكنيست (البرلمان) عن حزب "البيت اليهودي"، الذي اندمج عام 2023 مع حزب "الاتحاد الوطني - تكوما" في حزب واحد حمل اسم "الصهيونية الدينية" ويرأسه سموتريتش حاليا.

وخلال المقابلة، قال بتسلئيل سموتريتش: "سيتم بناء الهيكل في أيامنا". وسألته المذيعة "هل سنرى الهيكل ونحن أحياء؟"، فأجاب: "نعم بالتأكيد، ربما يحدث ذلك صباح الغد".

وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش:

(أريد دولة يهودية تشمل الأردن ولبنان وأراضي من مصر وسوريا والعراق والسعودية

وبالنسبة لكبار حكمائنا قدر القدس أن تمتد حتى دمشق)



خسئت وخابت كل مساعيك

ولن تنال إلا ما كتب الله لكم عاجلا ليس آجلا وسترونه قريبا بإذن الله تعالى pic.twitter.com/wASkQIbID1 — محمد علاء العناسوه (@alaa_tallaq) October 10, 2024

ويطمح اليهود المتطرفون لبناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

ودعا سموتريتش إلى حل السلطة الفلسطينية وضم جميع الأراضي في الضفة الغربية المحتلة إلى "إسرائيل".

وقال إن "أرض إسرائيل الكبرى يجب أن تمتد الآن من البحر إلى الأردن".

وسألته المذيعة "حدود "إسرائيل" تمتد الآن من البحر وتنتهي في نهر الأردن؟ أم هل نريد في هذه المرحلة أيضا (احتلال) شرق الأردن؟"، وأجاب سموتريتش: "نعم، شيئا فشيئا".

وقال في نهاية المقابلة: "مكتوب في كتب الحكماء (القادة الروحيين والدينيين لليهود) أن مستقبل القدس هو أن تمتد إلى دمشق". وختم بقوله "وحدها القدس حتى دمشق.. باختصار لدينا الكثير لنطمح إليه".

وكتب أحد المعلقين على فيديو المقابلة: "حلمهم أُجهض قبل الدعاية له لأنهم لن يستطيعوا أن يحافظوا بالمستقبل على المستوطنات المحاذية لغزة. إسرائيل أمامها عقد من الزمان وتختفي".

وكتب آخر: "حلم إسرائيل الكبرى والهيكل المزعوم وأكاذيب اليهود هي كلها خرافة وأسطورة ولكن إن بقي العرب يتفرجون على إخوانهم وهم يقصفون ليل نهار فإن دورهم سيأتي لا محالة".

وفي يونيو/حزيران الماضي، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن حصولها على تسجيل صوتي لسموتريتش يؤكد فيه امتلاكه "خطة سرية" لتعزيز "السيطرة" الإسرائيلية على الضفة الغربية، وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءًا من الدولة الفلسطينية، ولاحقًا أكد سموتريتش صحة التسجيل الصوتي.

كما ظهر سموتريتش، في خطاب ألقاه يوم 19 مارس/آذار 2023، بالعاصمة الفرنسية باريس، وأمامه منصة عليها خريطة متداخلة بين فلسطين والأردن، في إشارة إلى أن "إسرائيل" تتكون من فلسطين والأردن.

وتستند هذه الخريطة إلى شعار "الأرغون" التابع "للمنظمة العسكرية الوطنية في أرض "إسرائيل"، وهي جماعة مسلحة تطالب بأن تكون دولة فلسطين التاريخية والمملكة الأردنية دولة يهودية يطلق عليها اسم "إتسل".