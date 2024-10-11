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"واحْتَجَزَ جُثمانيْهما".. شهيدان في قصْف الاحتلال مركبة شرْقَي طولكرم

11 أكتوبر 2024 . الساعة 08:31 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية من مخيم نور شمس
طولكرم / فلسطين أون لاين

ارتقى شهيدان إثر قصف طائرات مسيرة صهيونية مركبتهما في جبل النصر بالقرب من مخيم نور شمس شرقي طولكرم.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد محمد إياد محمد عبد الله (20 عاماً)، و عوض جميل صقر عمر (31 عاماً)، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة قرب مخيم نور شمس بطولكرم.

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وأبلغت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" الارتباط العسكري الفلسطيني باحتجاز جثماني الشهيدين.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات مسيرة "إسرائيلية" طاردت مركبة في محيط مخيم نور شمس وحتى ضاحية ذنابة شرقي طولكرم، وقامت بقصفها أكثر من مرة.

وأشارت المصادر إلى أنّ عددًا من الآليات العسكرية التابعة لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" برفقة جرافات اقتحمتْ مخيم نور شمس، بمدينة طولكرم، ووقع تفجير لعبوات ناسفة عند الطريق الرئيسي للمخيم بداية الاقتحام، لتبدأ الجرافات بعدها بأعمال التجريف.

وأطلقت قوات الاحتلال القنابل المضيئة في سماء مخيم نور شمس وتحديدا في جبل النصر، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والمسيّرات "الإسرائيلية" على ارتفاع منخفض، قبل أن تبدأ غاراتها الأربع على المنطقة.

من جانبها، قالت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إنها استهدفت مقاومين بـ4 غارات قامت بها طائرات مسيرة على مخيم نور شمس بمدينة طولكرم مساء الخميس.

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #شهداء طولكرم #طوفان الأقصى

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