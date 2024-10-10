بعد "كمين القسام" في جباليا.. الاحتلال يقرُّ بمقتل 3 جنود أحدهم ضابط بمعارك شماليّ غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بمقتل ثلاثة جنود أحدهم ضابط الثلاثة في معارك شماليّ قطاع غزة.

وأشارت مواقع عبرية، إلى أن هؤلاء الجنود قتلوا في كمين وقع بجباليا، الذي أعلنت عنه كتائب القسام اليوم الخميس.

وكانت مواقع تتبع المستوطنات، سربت أنباء القتلى الثلاثة، الذين أقر بهم الاحتلال، قبل الإعلان الرسمي، وأشارت إلى أن الحادثة التي وصفت بالصعبة والخطيرة، وقعت مع الفرقة 162، التي بدأت عدوانا على جباليا، بعد وقوعها في كمين بالمنطقة، وجرت محاولة من مقاتلي القسام لأسر جندي.

وكانت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، قد أعلنت في وقت سابق عن إيقاع قوة إسرائيلية عبارة عن سرية مشاة ميكانيكي مكونة من 12 مركبة عسكرية وشاحنة محملة بالجنود في كمين معد مسبقًا شرق جباليا.

وقالت: فور وصول القوة إلى المقتلة تم تفجير عبوة "شواظ" في الشاحنة المحمّلة بالجنود وتفجير عبوة "رعدية" في جيب "همر" واستهداف جيب آخر بقذيفة "تاندوم" وبعدها تقدم مجاهدونا صوب منطقة الكمين وأجهزوا على من تبقى من الجنود من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة، واستهدفوا عددًا من الجنود الذين فروا من المكان تجاه أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وأشارت إلى أن عناصرها استهدافوا دبابتين من نوع "ميركفاه" بقذيفة "تاندوم" وعبوة "شواظ" حضرتا مع قوة النجدة للمكان.

وفي وقت سابق، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بخسائر فادحة في صفوفه خلال الساعات الماضية على جبهتي غزة، ولبنان، وقال إن 60 جنديا إسرائيليا غالبيتهم في المعارك جنوب لبنان، أصيبوا خلال الساعات الـ48 الماضية.



وكان جيش الاحتلال اعترف بمقتل عدد من جنوده وضباطه في لبنان، وجباليا شمال قطاع غزة خلال الأيام الماضية.