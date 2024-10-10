"المكتب الإعلاميُّ": الاحتلال يرجع الوقود القادم لمستشفيات غزَّة والشَّمال للمرَّة الخامسة

غزة/ فلسطين أون لاين

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي، بأن الاحتلال "الإسرائيلي" قام بإرجاع الوقود القادم لمستشفيات غزة والشّمال للمرة الخامسة على التوالي.

وأكد المكتب الحكومي في بيان صحافي، أن جميع مستشفيات ومرافق وزارة الصحة مهددة بالتوقف خلال أقل من 24 ساعة، وبعض المرافق رصيدها من الوقود سيصبح صفرًا.

وأضاف "نحن أمام جريمة مكتملة الأركان يُنفذها جيش الاحتلال في إطار تدمير وإسقاط المنظومة الصحية والمستشفيات، وخاصة في محافظتي غزة والشمال.

وأشار إلى أن هذه الجريمة تأتي في ظل الواقع المرير الذي يعيشه الواقع الصحي المنهار في المحافظتين خصوصاً مع وجود 700,000 إنسان فيهما.

وحمّل المكتب الحكومي الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن استمرار جريمة إسقاط المنظومة الصحية بشكل مقصود ومتعمد وفق خطة مرتبة أعدها الجانبان.

وطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالتدخل الفوري والعاجل لإدخال مادة الوقود إلى المحافظتين قبل خروج جميع مستشفيات ومرافق وزارة الصحة عن الخدمة بمحافظتي غزة والشمال.

وتتواصل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة لليوم الـ 370 على التوالي، في ظل استمرار وتصاعد المجازر بحق العائلات الفلسطينية والمدنيين في مختلف مناطق القطاع.

وأفادت مصادر طبية وصحفية، ظهر اليوم الخميس، باستشهاد 54 مواطنًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم أكثر من 26 شهيدا في دير البلح.

ولليوم السادس على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حصار مخيم جباليا شمال القطاع، وسط غارات عنيفة ومتواصلة أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى، في ظل حالة حصار خانق ومنع دخول المساعدات الغذائية والإنسانية للمواطنين.