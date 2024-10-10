حرب غزة تفاقم عجز ميزانية "إسرائيل" إلى "أرقامٍ غير مسبوقة"

وكالات/ فلسطين أون لاين

كشفت تقارير عبريًّة، عن ارتفاع العجز في ميزانية إسرائيل إلى 8.8 مليارات شيكل (2.34 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع النفقات لتمويل الحرب في غزة ولبنان.

وأوضحت وزارة المالية التابعة للاحتلال، أن العجز ارتفع في الأشهر الاثني عشر حتى سبتمبر إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 8.3% على أساس سنوي في أغسطس/آب، ومقارنة بهدف 6.6% لعام 2024 بأكمله.

وأشارت إلى، أنه تجاوز الإنفاق على الحروب، التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغ 103 مليارات شيكل (27.35 مليار دولار).

وبينت الوزارة، أن غالبية الزيادة تعود إلى نفقات الحرب: في الواقع، بدون نفقات الحرب تبلغ الزيادة في الموازنة 8.3% فقط (الخطة الأصلية قبل الحرب كانت زيادة الموازنة بحوالي 13%).

أما نفقات وزارة الحرب وحدها ارتفعت حوالي 113%. وتبلغ نفقات الحرب منذ بداية العام حوالي 78.3 مليار شيكل، ومنذ اندلاع الحرب حوالي 103.4 مليارات شيكل.

ولا تشمل هذه الأرقام النفقات من صندوق التعويضات، وفي حال شموله تصل إلى 119.4 مليار شيكل، ويصل العجز إلى حوالي 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويدرس قسم كبير الاقتصاديين تحديث توقعات الإيرادات مرة أخرى صعودًا بعدة مليارات. وتأتي الغالبية المطلقة من الإيرادات من الضرائب، حيث بلغت في شهر سبتمبر حوالي 38.7 مليار شيكل.