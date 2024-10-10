مقتل حاخام متأثراً بإصابته في عملية الطعن بالخضيرة شمالي "تل أبيب"

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن مستشفى "هيلل يافي" التابع للاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخضيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، اليوم الخميس، مقتل الحاخام رافائيل مردخاي فيشهوف، الذي أصيب بجروح خطيرة، أمس الأربعاء، بعد إصابته هو و5 إسرائيليين في عملية طعن في الخضيرة شمالي "تل أبيب".

وأمس، نفّذ المقاوم الفلسطيني أحمد جبارين (36 عاماً)، وهو من سكّان مدينة أم الفحم في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، عملية طعن أدّت إلى جرح 6 إسرائيليين بينهم 2 بجروح خطيرة أحدهم قتل اليوم.

وجاءت هذه العملية بعد أيامٍ من عمليةٍ مزدوجة تخلّلها إطلاق نار وطعن في بئر السبع، وقُتلت فيها إسرائيلية، بينما أُصيب 13 آخرون، ووصفها الإعلام الإسرائيلي بـ"الخطيرة والمعقدة جداً".