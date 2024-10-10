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الصّحة بغزّة: 55 شهيدًا و166 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

10 أكتوبر 2024 . الساعة 13:20 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، التّقرير الإحصائي اليومي لضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة، لليوم الـ 370 على التوالي.

وقالت وزارة الصّحة، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 55 شهيدًا و166 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 42,065 شهيدًا و97,886 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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