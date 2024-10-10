الحرس الثّوري الإيرانيّ: دمّرنا عددًا كبيرًا من طائرات إف-35 "الإسرائيلية"

طهران/ فلسطين أون لاين

قال مستشار قائد الحرس الثوري الإسلامي إن الضربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة ضد أهداف عسكرية "إسرائيلية" أدت إلى تدمير عدد كبير من طائرات إف-35 المقاتلة التابعة لجيش الاحتلال.

وقال العميد إبراهيم جباري، في كلمة له خلال مؤتمر في طهران أمس، إن 90 بالمئة من الصواريخ التي أطلقتها إيران ضد (إسرائيل) في عملية "الوعد الحق 2" في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أصابت أهدافها بنجاح.

وأضاف أن الحرس الثوري نفذ خلال الضربة الصاروخية "عمليات حرب إلكترونية وسيبرانية" في وقت واحد ضد أنظمة الدفاع الجوي للنظام الإسرائيلي، مما سمح للصواريخ بضرب الأهداف.

وقال الجنرال إن الصواريخ الباليستية الإيرانية ضربت بنجاح قواعد وحظائر مهمة لطائرات إف-35 المقاتلة، مما أدى إلى تدمير عدد كبير من تلك الطائرات الحربية.

وأشار إلى أن "الكيان الصهيوني والولايات المتحدة فوجئا عسكريًا واستخباراتيًا بالكامل، رغم استخدامهما كافة معداتهما المتطورة لصد الضربة الإيرانية".

في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، ردت إيران على اغتيال (إسرائيل) لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله والجنرال في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفوروشان بإطلاق ما يصل إلى 200 صاروخ باليستي تجاه القواعد العسكرية والاستخباراتية لكيان الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي حين هددت (إسرائيل) بالرد، حذر مسؤولون إيرانيون من أن رد طهران على أي عمل إسرائيلي سيكون قاسيًا ومتناسبًا ومحسوبًا جيدًا.