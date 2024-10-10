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الاحتلال يُعلن مقتل مستوطن متأثرًا بإصابته في عمليّة "الخضيرة"

10 أكتوبر 2024 . الساعة 12:27 بتوقيت القدس
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أعلن الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الخميس، مقتل مستوطن في عملية طعن بالخضيرة قرب حيفا، نفّذها مواطن فلسطيني أمس.

وأمس الأربعاء، قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داود) إن 6 مستوطنين أُصيبوا في عملية طعن بالخضيرة، حالة اثنان منهم حرجة و3 في حالة خطيرة.

ومن جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إن الحدث "جنائي"، ثم تراجعت عن ذلك، مؤكدةً أنها عملية فدائية.

 وأشارت الإذاعة إلى أن عملية الطعن تمت في 4 مواقع مختلفة تنقل خلالها المنفذ على دراجة نارية وحمل معه سكيناً وفأساً.

وذكرت وسائل إعلام عبرية إن شرطة الاحتلال أطلقت النار على منفذ العملية، ما أدى لإصابته إصابة خطيرة.

 

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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