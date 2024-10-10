إصابةُ 3 مستوطنين في عملية طعن قرب حيفا

أُصيب 3 مستوطنين بينهم حالات خطيرة في عملية طعن في منطقة "برديس حنا" جنوب حيفا المحتلة.

وقال موقع 0404 العبري، إن عددًا من المستوطنين أُصيبوا إصابات خطيرة بحادثة طعن وقعت قبل قليل في منطقة "برديس حنا"، فيما فتحت شرطة الاحتلال تحقيقًا بخلفية الحادث.

وأمس الأربعاء، قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داود) إن 6 مستوطنين أُصيبوا في عملية طعن بالخضيرة، حالة اثنان منهم حرجة و3 في حالة خطيرة.

ومن جهتها، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أن الحدث "جنائي"، ثم تراجعت عن ذلك، مؤكدةً أنها عملية فدائية.

وأشارت الإذاعة إلى أن عملية الطعن تمت في 4 مواقع مختلفة تنقل خلالها المنفذ على دراجة نارية وحمل معه سكيناً وفأساً.

يتبع..