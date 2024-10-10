"أشلاء مُتناثرة وجُثثٌ على الأرض".. الاحتلال يرتكب مجزرةً في مدرسة "رفيدة" بدير البلح

دير البلح/ فلسطين أون لاين

ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الخميس، مجزرةً مروّعة بقصفه مدرسةً تؤوي آلاف النازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة للجزيرة: إن 22 شهيدًا ارتقوا جراء استهداف الاحتلال مدرسة في دير البلح.

وأشارت مصادر صحفية إلى وصول 10 شهداء أشلاء وعشرات الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى، في دير البلح، في قصف الطيران "الإسرائيلي" مدرسة رفيدة التي تؤوي آلاف النازحين.

ويُذكر أن هذه المدرسة هي الثانية التي يستهدفها الاحتلال في أقل من 24 ساعة، بعد قصفه مدرسة الرافعي التي تؤوي آلاف النازحين في جباليا شمال قطاع غزة.

ورصد المكتب الإعلامي الحكومي قصف الاحتلال 187 مركزًا للإيواء والنزوح، استشهد بداخلها أكثر من 1060 شهيدًا، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع، في السابع من أكتوبر 2023.