"من المسافة صفْر".. كتائبُ القسّام تدكُّ جنود الاحتلال في كمائن مُحكمة في معارك جباليا الضّارية

غزة - فلسطين أون لاين

تُواصل كتائب الشّهيد عزّ الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 370 من معركة "طوفان الأقصى"، دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزّة.

وأعلنت كتائب القسام، أنّها أعدّت كمينًا مركبًا شرق معسكر جبالي، وقالت: أوقع مجاهدنا سرية مشاة ميكانيكي مؤللة تابعة لجيش الاحتلال مكونة من 12 مركبة عسكرية وشاحنة محمّلة بالجنود في كمين منطقة معد مسبقًا".

وأضافت " وفور وصول القوة إلى المقتلة تم تفجير عبوة "شواظ" في الشاحنة المحمّلة بالجنود وتفجير عبوة "رعدية" في جيب "همر" واستهداف جيب آخر بقذيفة "تاندوم" وبعدها تقدم مجاهدونا صوب منطقة الكمين وأجهزوا على من تبقى من الجنود من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة، واستهدفوا عددًا من الجنود الذين فروا من المكان تجاه أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

وتابعت "استكمالاً لكمين "المنطقة" المعد مسبقّا شرق معسكر جباليا.. تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع "ميركفاه" بقذيفة "تاندوم" وعبوة "شواظ" حضرتا مع قوة النجدة للمكان".

وتمكّن مجاهدو القسام، ظهر اليوم، من الاشتباك مع قوة صهيونية خاصة من المسافة صفر وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسّام في بلاغ عسكري، أنّها تمكّنت من استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بعبوة ناسفة قرب الدفاع المدني غرب معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت القسّام في بلاغ عسكري، إنّ مجاهديها دمّروا دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بعبوة شديدة الانفجار في حي الزهراء غرب معسكر جباليا شمال القطاع.

وقصف مجاهدو القسام تحشدات قوات العدو شرقي معسكر جباليا شمالي قطاع غزة بقذائف الهاون.