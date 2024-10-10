فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كتائبُ القسّام تدكُّ جنود الاحتلال وتُدمّر آلياتهم في معارك جباليا الضّارية

حدادًا على أرواح الشُّهداء الأربعة.. إضرابٌ شامل يعمُّ أرجاءَ مدينة نابلس

قراءة عسكرية: فيديو "الهُدهد 3" حمَلَ رسائل نوعيّة لحكومة الاحتلال وهذه أبرزُ دلالاتها!

مستوطنون يقتحمون “قبر يوسف” لأداء طقوس دينية

"المقابرُ العشوائيّة".. شوارع ومنازل وأراضٍ زراعيّة احْتضنت جثامينَ الشّهداء

سجى حسّان.. فتاةٌ تقف على أنْقاض حياتها بعد أنْ سرقَها الاحتلال

وسمُ #مخيم_جباليا_يباد يتَصدّر مواقعَ التّواصل الاجتماعي

الاحتلال يعترفُ بمقتل ضابط وإصابة جنديّ في معارك الجنوب اللُّبناني

"انتهاكات مُتصاعدة".. الاحتلال يُنفّذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضّفة الغربية

الإبادة في يومها الـ 370.. مجازر في خانيونس وشمال غزّة وقصفٌ متواصل على المحافظة الوُسْطى

كتائبُ القسّام تدكُّ جنود الاحتلال وتُدمّر آلياتهم في معارك جباليا الضّارية

10 أكتوبر 2024 . الساعة 10:50 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

تُواصل كتائب الشّهيد عزّ الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 370 من معركة "طوفان الأقصى"، دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزّة.

وأعلنت كتائب القسّام في بلاغ عسكري، أنّها تمكّنت من استهداف دبابة صهيونية من نوع  "ميركفاه" بعبوة ناسفة قرب الدفاع المدني غرب معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت القسّام في بلاغ عسكري، إنّ مجاهديها دمّروا دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بعبوة شديدة الانفجار في حي الزهراء غرب معسكر جباليا شمال القطاع.

#الحرب على غزة #عمليات كتائب القسام #طوفان الأقصى #شمال غزة يباد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة