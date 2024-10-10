كتائبُ القسّام تدكُّ جنود الاحتلال وتُدمّر آلياتهم في معارك جباليا الضّارية

غزة - فلسطين أون لاين

تُواصل كتائب الشّهيد عزّ الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 370 من معركة "طوفان الأقصى"، دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزّة.

وأعلنت كتائب القسّام في بلاغ عسكري، أنّها تمكّنت من استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بعبوة ناسفة قرب الدفاع المدني غرب معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت القسّام في بلاغ عسكري، إنّ مجاهديها دمّروا دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بعبوة شديدة الانفجار في حي الزهراء غرب معسكر جباليا شمال القطاع.