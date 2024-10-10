حدادًا على أرواح الشُّهداء الأربعة.. إضرابٌ شامل يعمُّ أرجاءَ مدينة نابلس

نابلس- فلسطين أون لاين

عمّ إضراب شامل في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، اليوم الخميس؛ حدادًا على أرواح 4 شهداء اغتالتهم قوة خاصة "إسرائيلية" وسط المدينة.

وقالت مصادر صحفية، إنّ جميع المحال التجارية أغلقت أبوابها في المدينة، كما أعلنت المدارس والجامعات تعليق الدوام اليوم، استجايةً لإعلان لجنة التنسيق الفصائلي بنابلس عن الإضراب الشامل حدادًا على أرواح الشهداء واستنكارًا للجريمة البشعة باغتيالهم.

وأمس الأربعاء، ارتقى أربعة شهداء، في استهداف قوات "إسرائيلية" خاصة من وحدة "المستعربين" للمركبة التي كانوا يستقلّونها في السوق الشرقي لمدينة نابلس.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها نقلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي أربعة شهداء، عقب استهداف قوة خاصة لمركبتهم بالرصاص في السوق الشرقي من مدينة نابلس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان سابق، إنّ الشهداء هم: الشهيد عبد الحليم محمد ناصر (43 عاماً)، والشهيد سليم عز الدين محمود أبو سعدة (41 عاماً)، والشهيد نعيم محمد راجي عبد الهادي (32 عاماً)، والشهيد عصام محمد سليمان صلاج (31 عاماً).

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوة "إسرائيلية" خاصة من وحدة "المستعربين" تسللت إلى مدينة نابلس وأطلقت النار على أربعة شبان خلال تواجدهم داخل مركبة في شارع فيصل شرقي نابلس في شمال الضغة العربية المحتلة.



