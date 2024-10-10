وسمُ #مخيم_جباليا_يباد يتَصدّر مواقعَ التّواصل الاجتماعي

غزة/ صفاء سعيد

تصدر وسم #مخيم_جباليا_يباد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تصدّر العديد من الأخبار حول المجازر المروعة التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" من قتل وتدمير وتشريد وتجويع لأهالي المخيم منذ ست أيام.

ولا يزال يواصل الاحتلال حصاره لمخيم جباليا لليوم الخامس من كل الاتجاهات بينما هو مستمر في دفع تعزيزات عسكرية جديدة نحو المخيم، رغم أن المخيم لم يكن منطقة قتال ولم تشمله أوامر الإخلاء "الإسرائيلية" الجديدة التي أعلن عنها.

الصحفي في قناة الجزيرة أنس الشريف كتب على حسابه على الفيس بوك:" منذ بداية الحرب ومحاولات تهجير سكان الشّمال لا تتوقف، إلا أن ما يحدث اليوم من حصار خانق على مخيم جباليا وتعطيل كامل للمنظومة الطبية بفعل القصف المكثف على المنازل والمستشفيات ومراكز الإيواء يمثل المرحلة الأخطر".

Imane Saidi كتبت على صفحتها على الفيس بوك:" ما يحدث في مخيم جباليا الآن:" حصار المخيم من جميع الاتجاهات، أوامر بإخلاء جميع المستشفيات وخاصة كمال عدوان خلال 24 ساعة، قصف وتدمير مخبز الشلفوح المخبز الوحيد العامل في جباليا وشمال غزة، جميع مداخل مخيم جباليا محاصرة بالدبابات، وتم تهديد السكان بالإخلاء الفوري" .

وأضافت:" كل من يتحرك أو يخرج من منزله يتم استهدافه بالكواد كابتر، ⁠قنص لأي شخص يتحرك، إعدام ميداني بدم بارد، حصار وتجويع، ‏#مخيم_جباليا_يباد حسبنا الله ونعم الوكيل".

خالد أبو حمدية كتب على حسابه على موقع X:" #مخيم_جباليا_يباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله مولاكم ...فلا ناصر ولا مغيث ولا معين إلا هو، مات العالم والصهاينة علٓوْ يا رب، وما من ناصر للمستضعفين والمجاهدين سواك، انتقم لهم يا رب .. إرنا في الصهاينة والمتصهينين عجائب قدرتك".

#مخيم_جباليا_يباد

حسبنا الله ونعم الوكيل

الله مولاكم ...فلا ناصر ولا مغيث ولا معين إلا هو ..

مات العالم

وال صها ينة ..علٓوْ يا رب، وما من ناصر للمستضعفين والمجاهدين سواك ..

انتقم لهم يا رب ..ارنافي ال ص هاينة والمتصهينين عجائب قدرتك . https://t.co/tFA8oCg30X — خالد أبو حمدية/ حساب جديد ووحيد أخبار غزة فقط . (@abnzydwn1) October 9, 2024

أحمد حسن جوابره كتب على حسابه على الفيس بوك:" قلبي يتفطر على جباليا وأهلها، اللهم إنا نستودعك أطفالهم وأعراضهم وأرواحهم، فاجعل هذه الليلة برداً وسلاماً عليهم، اللهم اجعلها تمر عليهم مر السحاب، خفيفة لطيفة، آمنة ساكنة، بلا هم ولا فقد، ولا جوع ولا وجع، بدنا نوصل الهاشتاج للأول عالميًا #شمال_غزة_يباد، #مخيم_جباليا_يباد".

من جانبه، كتب صلاح الدين صالح على صفحته على X:" في اتصالي للاطمئنان على أهلي، سألت والدتي إن كانوا يفكرون في مغادرة معسكر جباليا إذا اشتدت الأخطار من حولهم، فجاءني ردها:" قضينا عمرنا ندّعي التزامنا، وأي وقت أصدق من هذا لنُثبِت فيه أمام الله وأمام أنفسنا صدق ادّعائنا” اللهم جَباليا وأهلها، ثبّت أقدامهم، وانصرهم نصراً مؤزراً.

في اتصالي للاطمئنان على أهلي، سألت والدتي إن كانوا يفكرون في مغادرة معسكر جباليا إذا اشتدت الأخطار من حولهم، فجاءني ردها:



“قضينا عمرنا ندّعي التزامنا، وأي وقت أصدق من هذا لنُثبِت فيه أمام الله وأمام أنفسنا صدق ادّعائنا”



اللهم جَباليا و أهلها، ثبّت أقدامهم، وانصرهم نصراً مؤزراً. — 𓂆 صلاح الدين صالح (@SSSala7eeno) October 9, 2024

أما صاحبة حساب ابنة فوزي فكتبت:" أهل جباليا محاصرون ثلاثا؛ حصار الجوع، وحصار التهجير، وحصار غزة.. وهم الآن ضيقت بهم الأرض بما رحبت، وقد طوقهم أنجس مخلوقات الدنيا، فلا تجتمعوا عليهم بحصار رابع، حصار الصمت، #مخيم_جباليا_يباد".

رامي الشوا كتب على حسابه على الفيس بوك:" لمن يهمه الأمر، الحـرب تشتد على غـزة الآن كما لو كانت أول يوم، والقـصـف في كل مكان، والناس في الشوارع تائهين، لا يدرون أين يذهبون، أو إلى أي مكان يلجؤون !!".

"اللهم لطفك بعبادك، اللهم إنا نستودعك غـزة وأهلها، فاجعلها في حفظك وضمانك، يا من لا تضيع عنده الودائع، #شمال_غزة_يباد، #مخيم_جباليا_يباد".

أما عثمان الجندي كتب على حسابه:" لا تجتمعوا على أهل جباليا بحصار الصمت أيضًا، تحدثوا عنهم فذلك أضعف الإيمان فلا تزهدوا #شمال_غزة_يباد".