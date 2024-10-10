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بالصور الاحتلال يعترفُ بمقتل ضابط وإصابة جنديّ في معارك الجنوب اللُّبناني

10 أكتوبر 2024 . الساعة 08:57 بتوقيت القدس
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اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، بمقتل ضابط وإصابة جندي بجروح خطيرة في معارك بجنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن الضابط في اللواء 228، روني غنيزت (36 عامًا) قد قُتل في معارك جنوب لبنان، كما أصيب جندي آخر بجروح خطيرة.

وأعلنت القناة "14" العبرية، أنّ الرقيب أول في قوات الاحتياط، روني غنيزت من مستوطنة "جفعات شموئيل"، قُتل في معركة بجنوب لبنان، وأُصيب جندي احتياط آخر من "كتيبة 5030".

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ووفقًا لما اعترف به جيش الاحتلال، فقد قُتل منذ  بداية شهر أكتوبر الجاري في مختلف جبهات القتال 26 ضابطًا وجنديًا في صفوف قوات الجيش "الإسرائيلي" والمستوطنين، وفق الآتي:

- 1 أكتوبر: مقتل 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار في يافا.
- 2 أكتوبر: مقتل ضابط إسرائيلي برتبة نقيب خلال الاشتباكات في جنوب لبنان.
- 2 أكتوبر: مقتل 7 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.
- 3 أكتوبر: مقتل ضابط إسرائيلي خلال المعارك البرية في جنوب لبنان.
- 4 أكتوبر: مقتل جنديين إسرائيليين جراء انفجار طائرة بدون طيار في الجولان أطلقت من العراق.
- 6 أكتوبر: مقتل مجندة إسرائيلية في عملية طعن وإطلاق نار في بئر السبع.
- 6 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في معارك غزة قبل 4 أشهر.
- 7 أكتوبر: مقتل جنديين إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.
- 8 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في معارك جباليا شمال قطاع غزة.
- 9 أكتوبر: مقتل إسرائيلييْن اثنين جراء سقوط صاروخ في كريات شمونة.
- 10 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في معارك جنوب لبنان.

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #معارك الجنوب اللبناني

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