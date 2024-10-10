"انتهاكات مُتصاعدة".. الاحتلال يُنفّذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضّفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة تخلّلها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر نايف موسى محمد المشني حلايقة من بلدة الشيوخ شمال شرقي المدينة، بعد الإفراج عنه قبل شهرين من السجون "الإسرائيلية".

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهمت منازل المواطنين واعتقلت الشابين: يوسف أحمد العلامي، إسكندر ناصر أبو مارية.

وداهمت القوات الصهيونية منازل المواطنين في بلدة الشيوخ شمال الخليل، واعتقلت كلًا من: شادي عطية صبح حلايقة، والشقيقين محمد وقصي عيسى طافش حلايقة، سند محمد حلايقة، عدي عبد الله حلايقة.

كما اعتقلت المواطن محمد محمود العسود؛ والد الشهيد مهند العسود، بالإضافة لاعتقال شقيق الشهيد، عقب اقتحام منزلهما في بلدة إذنا غربي مدينة الخليل.

في طوباس، اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مخيم الفارعة قرب طوباس، واستهدف المقاومون آلية عسكرية بعبوة ناسفة.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري للاجئين جنوب غرب المدينة، ووداهمت منازل المواطنين واعتقلت الصحفي ماهر هارون.