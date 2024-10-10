الإبادة في يومها الـ 370.. مجازر في خانيونس وشمال غزّة وقصفٌ متواصل على المحافظة الوُسْطى

غزة - فلسطين أون لاين

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 370 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزّة، مرتكبًا أفظع المجازر ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، إلى 42 ألفًا و10 شهداء، بالإضافة لـ 97 ألفًا و720 مصابًا.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزّة وشمال القطاع، أعلن مستشفى كمال عدوان عن وصول 37 شهيدًا و62 مصابًا، أمس الأربعاء، جرّاء عدوان الاحتلال المكثف على شمال القطاع.

وارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون جراء قصف مدفعية الاحتلال منازل في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات محيط صالة الطيب، جنوب بيت لاهيا، تزامنًا مع قصف مدفعي على المناطق الشرقية لمخيم جباليا.

ونسفت قوات الاحتلال منازل وشقق سكنية في منطقتي الصفطاوي والتوام شمالي مدينة غزة، كما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها في محيط شارع 8 جنوب حي الزيتون جنوب شرق غزة.

واستهدفت زوارق الاحتلال الحربية ساحل بحر شمال غربي مدينة غزة، وأطلقت عدة قذائف باتجاه بلدة بيت لاهيا.

كما أطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" النار بكثافة على الشارع الرئيس لحي الصفطاوي، وشارع الجلاء والشيخ رضوان.

في المحافظة الوسطى، أطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيرانها قرب جسر المغراقة ومحيط المدرسة الماليزية شمال مخيم النصيرات، تزامنًا مع قصف مدفعي استهدف منطقة أبو مهادي غربي المخيم الجديد.

في خانيونس، ارتقى 5 شهداء وأُصيب آخرون في مجزرة دامية ارتكبها الاحتلال في قصفه منزل لعائلة "العمور" بمنطقة الفخاري شرق مدينة خانيونس.

في رفح، شنّ طيران الاحتلال الحربي غارة على محيط منطقة ميراج شمال مدينة رفح، بينما استهدف منزلاً خلف مصنع أبو طه محيط مفترق صوفا شمال شرق المدينة.