"الأشباح".. الكشف عن وحدة سرية من الأجانب بجيش الاحتلال تقاتل في غزّة

غزة/ فلسطين أون لاين

تتبع صحفي فلسطيني، جرائم وحدة تابعة لجيش الاحتلال تسمى "الأشباح" تتكون من 20 شخصًا، غالبيتهم جنسيات أجنبية، أمريكيون وفرنسيون وبلجيكيون وأفارقة، مهمتها قتل وإعدام المدنيين في قطاع غزة.

ذكر الصحفي الفلسطيني يوسف الطيراوي، أنه بدأ تتبعه حسابات عدد من جنود الاحتلال، التي بدأت على منصة مثل “تيك توك”، ثم انتشرت على منصات كثيرة، ومع استمرار الوقت وازدياد وتيرة الاجتياح الإسرائيلي لمختلف مناطق قطاع غزة، ازدادت نسبة الوثائق والصور والفيديوهات التي تخرج إلى العلن.

وقال الطيرواي، إنه قام بالتوثق عن قصة فرقة القناصة الإسرائيلية، وهي فرقة نخبوية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي مسؤولة، وفقًا للتحقيق الذي قام به، عن مقتل وإعدام 120 فلسطينيًا، في محيط مستشفى القدس بتل الهوى في مدينة غزة، التابع للهلال الأحمر الفلسطيني، وفي مستشفى ناصر الموجود في خان يونس.

وأكد الطيراوي أن جنود الوحدة يطلقون النار على العزل المدنيين في قطاع غزة“. وهذه الفرقة حذفت كل ما لديها من فيديوهات خوفاً من العقاب.

ما هي وحدة "الأشباح" الإسرائيلية؟

وحدة الأشباح، المعروفة باسم رفائيم، هي أحدث الوحدات التي تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة أهالي غزة، حيث تستخدمها لأول مرة في عملياتها البرية في القطاع، وفق الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي وهيئة البث الإسرائيلية، لذلك تستعرض «الوطن»، معلومات وحدة «الأشباح» بجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي كالتالي:

وحدة متعددة الأبعاد تسمى بـ "الأشباح" أو رفائيم.

أنشأها جيش الاحتلال عام 2019 ضمن خطة "تنوفا" متعددة السنوات.

- أسسها رئيس الأركان الإسرائيلي "أفيف كوخافي".

- قائد الوحدة العقيد «إي.2019» وهو مموه الوجه.

- جرى إنشاؤها من أجل الاستعداد للقتال في ساحة المعركة.

- تسعى الوحدة للعمل في جميع ساحات القتال وفي جميع المجالات.

- شعار وحدة «الأشباح».. «أشد فتكا وأسرع حسما».

هي وحدة نخبة تجمع أذرع الجيش الجوية والبرية والبحرية والإلكترونية.

تحتوي على وحدات مشاة «جولاني و نحال».

- كما تحتوي على مهندسين قتاليين «قوات من نخبة يهلوم»، وقوات من المظليين والمدفعية والقوات الجوية ووحدة عوكتس الكلابة ووحدة دوفدوفان وجنود من الاستخبارات.

- أجرت الوحدة أول تدريب عسكري في 2020، في قاعدة تسئليم في الجنوب.

- تستعين بكلاب مدربة لمواجهة المدنيين في غزة بلا هوادة.

- الجنود مٌجهزون بأسلحة وأدوات خاصة، مثل طائرات بدون طيار.

الوحدة تحتوي على نظام ZID 750 وهو «إمكانية رؤية ما يحدث في أي لحظة على المستوى التشغيلي والاستخبارات على شاشة واحدة».

وحدة «الأشباح» مزودة بصواريخ

- مزودة بصواريخ «Gil» و«Mini» ومدافع رشاشة، بهدف أن يكون لكل مقاتل طائرة مسيّرة ووسيلة للرؤية الليلية.

الوحدة تطبق مفهوم قتالي مصمم خصيصا لساحة المعركة وتحدّياتها.

تشمل قدرات ووسائل تقنية متقدمة، ووسائل قتالية وقدرة سيطرة، ومراقبة واستخبارات محوسبة متطورة

- بها فرقة «Sufa» وهي عبارة عن فريق عملياتي يقوم بالمساعدة والهجوم.

تحتوي على عدة أنواع من الطائرات المسيّرة.

مزودة بنظام «ZID 750»، الذي يربط بين قوات المدفعية والقوات الجوية لتحديد وتصويب الأهداف بدقةز

كما أنها مزودة بصواريخ «Gil»، ورشاشات «ميني غون»، و«AMR» مبتكر.