"زعم أنه صحفيّ".. اعتقال إسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت بشبهة التجسس

وكالات/ فلسطين أون لاين

أفادت تقارير عبريّة، أن الأجهزة الأمنية اللبنانية، اعتقلت إسرائيليًا دخل البلاد قبل أسابيع، بصفة صحفي.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن هوشع تارتكوفسكي (42 عاما)، وهو يهودي حريدي سابق من القدس، اعتقل أمس الثلاثاء في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد دخوله لبنان قبل أسبوعين باعتباره "صحفيا استقصائيا".

وأضافت الصحيفة، أن سلوك تارتكوفسكي أثار الشكوك لدى اللبنانيين، وبعد القبض عليه عثر المحققون بحوزته على جواز سفر إسرائيلي.

وكشفت حسابات تارتكوفسكي على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها بيروت.

كما أفاد مراسل قناة كان العبرية، عمحاي شتاين بأنه تم توقيف المعتقل الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيوت بشبهة التجسس.

وأشار المراسل إلى أن تارتكوفسكي خدم في الجيش الإسرائيلي، ونشأ في أسرة حريدية متطرفة، وكتب مقالات حول قضايا الحرب، وعارض التجنيد الإجباري للحريديم في الجيش.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد ناشدت عائلة تارتكوفسكي السلطات في واشنطن ولندن المساعدة في إطلاق سراحه.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية