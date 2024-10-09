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"لقطات توثَّق الجريمة".. قوَّات "إسرائيليَّة" خاصَّة من وحدة المستعربين تغتال 4 شبَّان في نابلس

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بالفيديو "لقطات توثَّق الجريمة".. قوَّات "إسرائيليَّة" خاصَّة من وحدة المستعربين تغتال 4 شبَّان في نابلس

09 أكتوبر 2024 . الساعة 18:34 بتوقيت القدس
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"لقطات توثَّق الجريمة".. قوَّات "إسرائيليَّة" خاصَّة من وحدة المستعربين تغتال 4 شبَّان في نابلس
الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

استُشهد أربعة شبان، مساء اليوم الأربعاء، في استهداف قوات إسرائيلية خاصة من وحدة "المستعربين" للمركبة التي كانوا يستقلّونها في السوق الشرقي لمدينة نابلس.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها نقلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي أربعة شهداء، عقب استهداف قوة خاصة لمركبتهم بالرصاص في السوق الشرقي من مدينة نابلس.

وأضافت أن طواقمها نقلت إلى المستشفى، كذلك، شابا أصيب بشظايا رصاص حي في الرأس والصدر في السوق الشرقي من المدينة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوة إسرائيلية خاصة من وحدة "المستعربين" تسللت إلى مدينة نابلس وأطلقت النار على أربعة شبان خلال تواجدهم داخل مركبة في شارع فيصل شرقي نابلس في شمال الضغة العربية المحتلة.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى شارع القدس قادمة من جهة حاجز حوارة العسكري، ثم انسحبت عقب ذلك.

وأكدت جمعية "الهلال الأحمر" استشهاد أربعة شبان وأفادت بأن طواقمها تعمل على نقلهم جثامينهم من السوق الشرقي في مدينة نابلس إلى المستشفى. ورجح شهود عيان وجود إصابات أخرى برصاص الاحتلال في المنطقة.

وبحسب "الهلال الأحمر"، فإن الطواقم الطبية تتعامل كذلك مع "شاب أصيب بشظايا رصاص حي في الرأس والصدر في السوق الشرقي بمدينة نابلس وتعمل على نقله للمستشفى".

#نابلس #الضفة الغربية

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