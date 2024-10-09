فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

130 جنديًّا يبعثون رسالة "تهديد" شديدة اللهجة إلى نتنياهو وغالانت.. ما القصَّة؟

استشهاد مصور "قناة الأقصى" وإصابة آخرين بقصف مدفعي في جباليا

"لا نهايةً للجحيم فيه".. مفوَّض الأونروا: 400 ألف شخص محاصرون في شماليِّ قطاع غزَّة

الإعلام الحكومي: 125 شهيداً في محافظة الشمال وعشرات الجثث في شوارع جباليا

"جثث متفحِّمة وأشلاء في كلِّ مكان".. الاحتلال يرتكب "مجزرةً داميةً" في قصف خيام النَّازحين بمخيَّم جباليا

بدءُ لقاء بين حركتي حماس وفتح في القاهرة لبحث العدوان في غزّة وتوحيد الصّف الوطنيّ

حماس: عمليةُ الطّعن البطوليّة في "الخضيرة" تأكيدٌ على أن إجرامَ الاحتلال لن يمرّ دون عُقاب

كاتب بريطاني: بعد عام من "الطُّوفان".. ما أبرز الفروق بين استراتيجتي نتنياهو والسّنوار؟

6 جرحى حالة اثنان منهم حرجة و3 خطيرة في عملية طعن بالخضيرة

10 شهداء أثناء محاولتهم الخروج من مخيم جباليا المحاصر

"سنتوقف عن الخدمة ما لم تُبرَم صفقة تبادل مع حماس"..

130 جنديًّا يبعثون رسالة "تهديد" شديدة اللهجة إلى نتنياهو وغالانت.. ما القصَّة؟

09 أكتوبر 2024 . الساعة 17:59 بتوقيت القدس
...
130 جنديًّا إسرائيليًّا يبعثون رسالة "تهديد" شديدة اللهجة إلى نتنياهو وغالانت.. ما القصَّة ؟
غزة/ فلسطين أون لاين

بعث عدد من الجنود الإسرائيليين، رسالةً إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، هددوا فيها بإنهاء خدمتهم العسكرية ما لم تسعَ الحكومة للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الأسرى.

وفي رسالة وجهها 130 جندياً إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، قالوا: "بالنسبة إلى بعضنا، فإن الخط الأحمر قد تم تجاوزه بالفعل. وبالنسبة إلى الآخرين، فإنه يقترب بسرعة اليوم الذي سنتوقف فيه عن الخدمة".

وأضافت الصحيفة: "وقع الرسالة جنود احتياط بما في ذلك في سلاح المدرعات، وسلاح المدفعية، وقيادة الجبهة الداخلية، والقوات الجوية والبحرية".

وجاء في الرسالة وفقا لما نقلت الصحيفة: "من الواضح الآن أن استمرار الحرب في غزة لا يؤخر عودة الرهائن من الأسر فحسب، بل يعرض حياتهم للخطر أيضا: فقد قتل العديد من الرهائن بضربات الجيش الإسرائيلي، أكثر بكثير من أولئك الذين تم إنقاذهم في العمليات العسكرية لإنقاذهم".

وأضافت الرسالة: "نحن الذين نخدم بإخلاص، وفي الوقت نفسه نخاطر بحياتنا، نعلن بموجب هذا أنه إذا لم تغير الحكومة مسارها على الفور وتعمل على التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن إلى الوطن، فلن نتمكن من الاستمرار في الخدمة".

وتابعت: "بالنسبة لبعضنا، تم تجاوز الخط الأحمر بالفعل؛ وبالنسبة للآخرين، يقترب الأمر بسرعة: يقترب اليوم الذي سنتوقف فيه، بقلوب مكسورة، عن الذهاب إلى الخدمة".

وتقدر إسرائيل وجود 101 أسير في قطاع غزة، بينما أعلنت حركة "حماس" مقتل عشرات من الأسرى بغارات إسرائيلية عشوائية.

 

#غزة #طوفان الأقصى #حرب الإبادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة