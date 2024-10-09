استشهاد مصور "قناة الأقصى" وإصابة آخرين بقصف مدفعي في جباليا

غزة/ فلسطين أون لاين

استشهد المصور الصحفي محمد الطناني، اليوم الأربعاء، وأصيب آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة دوار أبو شرخ في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة الشهداء الصحفيين إلى 175 شهيدا منذ بدء حرب الإبادة على غزة.

وأفادت مصادر إعلامية محلية، باستشهاد الصحفي محمد الطناني، مصوّر قناة "الأقصى" الفضائية، وإصابة مراسل القناة تامر لبد.

اللهم تقبلهم فى عليين

استشهاد المصور الصحفي محمد الطناني مصور قناه الاقصى وإصابة مراسل قناة الأقصى تامر لبد ، في منطقة دوار أبو شرخ بجباليا شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/kkd2lB3Fos — صاحب السعادة (@16_Gouda) October 9, 2024

كما أصيب في القصف ذاته الزميل فادي الوحيد، مصور قناة الجزيرة، وعدد آخر من الزملاء الذين لم تعرف هوياتهم بعد أو طبيعة إصاباتهم.

وقبل أيام استشهد الزميل الصحفي حسن حمد إثر استهداف منزله في قصف للاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

من جهتها، أدان مركز حماية الصحافيين الفلسطينيين (PJPC)، بشدة استهداف الجيش الإسرائيلي لمجموعة من الصحفيين في شمال قطاع غزة وقتل أحدهم وإصابة ثلاثة آخرين يعملون لصالح قناة "الأقصى" الفضائية.

وأوضح المركز، أن الاستهداف أدى إلى استشهاد الصحفي محمد الطناني، وإصابة الصحفيين تامر لبد وفادي الوحيدي جراء قصف وإطلاق نار في محيط منطقة دوار أبو شرخ.

ودعا مركز حماية الصحافيين، إلى تمكين الطواقم الطبية للوصول إلى مكان الصحافيين لانتشالهم وتقديم الرعاية الطبية للمصابين وإخلاء المحاصرين.

وطالب، بضرورة التدخل الفوري لوقف استهداف جيش الاحتلال للصحفيين ومنع عملهم بالقتل العمد.

ومؤخرًا، ذكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في تقرير لها حول اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته ضد الصحافة الفلسطينية، أنه منذ أكتوبر الماضي 2023، سُجلت 1600 جريمة واعتداء بحق الصحفيين، في الضفة والقطاع.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية والحرب التدميرية في قطاع غزة المحاصر، لليوم الـ 369 تواليًا، تزامنًا مع عمليات قصف واستهداف جوي ومدفعي مُكثف في مختلف مناطق القطاع.