"لا نهايةً للجحيم فيه".. مفوَّض الأونروا: 400 ألف شخص محاصرون في شماليِّ قطاع غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

قال المفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، فيليب لازاريني، الأربعاء، إن هناك أكثر من 400 ألف شخص محاصرون في شمالي قطاع غزة، في ظل العملية العسكرية فيها.

وأضاف لازاريني، على منصة “إكس”، إن "شمال غزة لا نهاية للجحيم فيه وهناك ما لا يقل عن 400 ألف شخص محاصرون في المنطقة، وأن أوامر الإخلاء الأخيرة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجبر الناس على الفرار “مرارا وتكرارا”، وخاصة من مخيم جباليا، مشيرا إلى وجود الكثير من الأشخاص يرفضون ذلك لأنهم يعرفون جيدا أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.

وأوضح أن هناك ملاجئ تابعة للأونروا أجبرت على الإغلاق، بعضها أغلق لأول مرة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأشار إلى انتشار الجوع وتعمقه مرة أخرى في شمالي القطاع مع عدم توفر أي إمدادات أساسية تقريبا.

وبين أن “الأطفال هم كما كانوا دائما، أول وأكثر من يعانون”، متحدثا أن العملية العسكرية الأخيرة تهدد المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.

فى هذا السياق قال الناطق باسم الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر حسابه في منصة ((إكس)) إن "قوات الفرقة 162 بدأت الليلة الماضية العمل في منطقة جباليا بعد ورود معلومات استخبارية مسبقة وبعد تقييم وضع مستمر وأعمال القوات في الميدان .

ونشر أدرعي صورة على حسابه لـ"خريطة إخلاء جديدة" في منطقة شمال قطاع غزة، والتي تهدف إلى "التواصل مع السكان وإصدار أوامر الإخلاء وفق الضرورة إلى مناطق أوسع تضم عددا من البلوكات وفق الأحياء السكنية".

وأشار إلى "طرق الانتقال والإخلاء الإنسانية المفتوحة نحو المنطقة الإنسانية في المواصي وهما شارع رشيد (البحر) وشارع صلاح الدين"، داعيا سكان الشمال إلى انتهاز هذين الطريقين للانتقال.

وأفاد أدرعي بتوسيع المنطقة الإنسانية وبإمكان السكان الاطلاع على كامل مساحتها في الخريطة المرفقة، لافتا إلى أن الجيش "سيواصل العمل بقوة ضد المنظمات في كل مكان تنشط فيه داخل قطاع غزة".