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بدءُ لقاء بين حركتي حماس وفتح في القاهرة لبحث العدوان في غزّة وتوحيد الصّف الوطنيّ

09 أكتوبر 2024 . الساعة 14:37 بتوقيت القدس
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بدأ ظهر اليوم الأربعاء في القاهرة لقاءُ وفدي حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة د. خليل الحية عضو المكتب السياسي للحركة، وحركة فتح برئاسة محمود العالول نائب رئيس الحركة.

وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، إن هذه اللقاءات تهدف لبحث العدوان على قطاع غزة والتطورات السياسية والميدانية وتوحيد الجهود والصف الوطني.

ويُشار إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية، أكدت في عدة مناسبات وتصريحات أن اليوم التالي للحرب "سيكون فلسطينيًا ولن يُسمح لأي جهة خارجية بالعبث في المجتمع الفلسطيني أو فرض أية حلول على الشعب".

وذكرت مصادر إعلامية مُطلعة أن اجتماع "فتح" و"حماس"، برعاية مصرية في القاهرة، يبحث خطوات إضافية جديدة بعد أخرى صينية، لتعزيز فرص الاستعداد لترتيبات اليوم التالي من "حرب غزة"، حال تم التوصل لوقف إطلاق نار بالقطاع.

المصدر: وكالة سند + وكالات

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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