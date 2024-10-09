فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بدءُ لقاء بين حركتي حماس وفتح في القاهرة لبحث العدوان في غزّة وتوحيد الصّف الوطنيّ

حماس: عمليةُ الطّعن البطوليّة في "الخضيرة" تأكيدٌ على أن إجرامَ الاحتلال لن يمرّ دون عُقاب

كاتب بريطاني: بعد عام من "الطُّوفان".. ما أبرز الفروق بين استراتيجتي نتنياهو والسّنوار؟

10 شهداء أثناء محاولتهم الخروج من مخيم جباليا المحاصر

6 جرحى حالة اثنان منهم حرجة و3 خطيرة في عملية طعن بالخضيرة

حماس: شمالُ غزة الصّامد يُباد من العدو الإرهابيّ ولا بدّ من تصاعُد حملات التّضامن

هيئة: إشراف "بن غفير" على تعذيب الأسرى دليل على وحشية (إسرائيل)

"الفلاحي" لـ "فلسطين أون لاين": حماس تسعى للحسم الّسياسي للمعركة مع (إسرائيل)

ارتفاع حصيلة الشهداء على غزة لـ 42.010 منذ 7 أكتوبر الماضي

صحف عالمية: "إسرائيل" فشلتْ في تدمير حماس وحكومةُ الاحتلال تشْعر بالوحدة بهذه الأدلّة

"جذوةُ المقاومة ستبقى مشتعلة"

حماس: عمليةُ الطّعن البطوليّة في "الخضيرة" تأكيدٌ على أن إجرامَ الاحتلال لن يمرّ دون عُقاب

09 أكتوبر 2024 . الساعة 14:32 بتوقيت القدس
...
حماس: عمليةُ الطّعن البطوليّة في "الخضيرة" تأكيدٌ على أن إجرامَ الاحتلال لن يمرّ دون عُقاب

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن عملية الطعن البطولية التي وقعت ظهر اليوم الأربعاء في مدينة الخضيرة المحتلة، هي رسالة بليغة مفادها أن إجرام الاحتلال في غزة والضفة، لن يمر دون عقاب، وأن جذوة المقاومة ستبقى مشتعلة، وضرباتها في العمق مستمرة.

وأكدت حماس في تصريح صحفي، أنّ هذه العملية أن عدوان الاحتلال لن يجلب له إلا الذعر والويلات، وأن مجازره بحق شعبنا، ستواجه بمزيد من الإصرار والتحدي والمقاومة.

وشدّدت على أنّ استمرار العمليات النوعية وتصاعدها بعد عام على معركة طوفان الأقصى، يثبت قدرة المقاومة على ضرب هذا العدو، وإفشال مخططاته لتصفية قضيتنا.

ودعت حماس  لمزيد من الضربات الموجعة للاحتلال، وإشعال ساحات المواجهة والتصدي بكافة السبل والأدوات، حتى وقف العدوان ودحر الاحتلال.

وظهر اليوم، أُصيب 6 مستوطنين بعملية طعن نفذها مواطن فلسطيني في بلدة الخضيرة، قرب مدينة حيفا، شمالي فلسطين المحتلة؛ قبل إطلاق النار عليه واعتقاله.

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة