حماس: عمليةُ الطّعن البطوليّة في "الخضيرة" تأكيدٌ على أن إجرامَ الاحتلال لن يمرّ دون عُقاب

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن عملية الطعن البطولية التي وقعت ظهر اليوم الأربعاء في مدينة الخضيرة المحتلة، هي رسالة بليغة مفادها أن إجرام الاحتلال في غزة والضفة، لن يمر دون عقاب، وأن جذوة المقاومة ستبقى مشتعلة، وضرباتها في العمق مستمرة.

وأكدت حماس في تصريح صحفي، أنّ هذه العملية أن عدوان الاحتلال لن يجلب له إلا الذعر والويلات، وأن مجازره بحق شعبنا، ستواجه بمزيد من الإصرار والتحدي والمقاومة.

وشدّدت على أنّ استمرار العمليات النوعية وتصاعدها بعد عام على معركة طوفان الأقصى، يثبت قدرة المقاومة على ضرب هذا العدو، وإفشال مخططاته لتصفية قضيتنا.

ودعت حماس لمزيد من الضربات الموجعة للاحتلال، وإشعال ساحات المواجهة والتصدي بكافة السبل والأدوات، حتى وقف العدوان ودحر الاحتلال.

وظهر اليوم، أُصيب 6 مستوطنين بعملية طعن نفذها مواطن فلسطيني في بلدة الخضيرة، قرب مدينة حيفا، شمالي فلسطين المحتلة؛ قبل إطلاق النار عليه واعتقاله.