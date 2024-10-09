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الأونروا: يتم اخلاء 7 مدارس تؤوي نازحين بسبب العمليات العسكرية المكثفة شمالي غزة

10 شهداء أثناء محاولتهم الخروج من مخيم جباليا المحاصر

09 أكتوبر 2024 . الساعة 13:57 بتوقيت القدس
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محاصرون يحاولون النزوح القسري بسبب أوامر الاحتلال واجتياحاته

أفادت مصادر محلية باستشهاد 10 مواطنين وجرح عدد آخر غرب مخيم جباليا في إطلاق نار كثيف باتجاه كل من يحاول الخروج من المخيم.

جاء ذلك رغم حالة الحصار التي تفرضها قوات الاحتلال على المخيم لليوم الخامس على التوالي من جميع الاتجاهات، ومطالبتها السكان بالنزوح تجاه الجنوب.

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وكانت مصادر محلية ذكرت أن 3 مواطنين استشهدوا وأصيب 25 بينهم أطفال، بعد ظهر الأربعاء، إثر قصف طائرات الاحتلال مدرسة الرافعي في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة.

وقالت وكالة الأونروا إنه يتم اخلاء 7 مدارس تابعة للوكالة تؤوي نازحين بسبب العمليات العسكرية المكثفة شمالي قطاع غزة

وتطالب قوات الاحتلال المواطنين من سكان جباليا وشمال قطاع غزة بالنزوح عبر ممرات تتسيطر عليها.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#شهداء #مخيم جباليا #حصار جباليا

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