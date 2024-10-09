حماس: شمالُ غزة الصّامد يُباد من العدو الإرهابيّ ولا بدّ من تصاعُد حملات التّضامن

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس عزت الرشق، إنّ الاحتلال "الإسرائيلي" بواصل لليوم الخامس على التّوالي عدوانه الذي شنّه على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأوقَع مئات الشّهداء والمُصابين.

وأضاف الرشق "شمال غزة الصّامد الأشم يُباد من العدو الإرهابي، وترتكب بحق أهلنا هناك المجازر؛ لمعاقبتهم على صمودهم، في محاولة (إسرائيلية) يائسة لكسر إرادتهم".

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تتحدث فيه الإدارة الأمريكية ورئيسها بايدن عن مبادرات لوقف الحرب على غزة، تتواصل حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في كل مناطق القطاع.. في تبادل للأدوار، فهم شركاء في حرب الإبادة..

وأكد الرّشق أنّ مواصلة وتصاعد حملات التضامن والضغط من شعوب وأحرار العالم ضرورة لكبح وإدانة الاحتلال النازي، ولحماية شعبنا وأهلنا في غزة.

وأشارت مديرية الدفاع المدني بشمال غزة، إلى أن الأوضاع الإنسانية في محافظة شمال القطاع تزداد خطورة ساعة بعد ساعة بعد قيام الاحتلال بشن هجوم واسع على مناطق بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا لليوم الخامس على التوالي.

ولفت الدفاع المدني، إلى أن الاحتلال فرض على محافظة شمال غزة حصارًا مشددًا، ويمنع دخول إمدادات المياه والطعام والدواء.

وأردفت: "ارتكب الاحتلال مجازر بحق المدنيين راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى، ولا زالت جثامين الشهداء في الشوارع يصعب الوصول إليها بفعل استهداف الاحتلال لطواقم الإسعاف والدفاع المدني".

وقالت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني"، إنها تتلقى عشرات المناشدات بوجود شهداء ومصابين يصعب الوصول إليهم بسبب محاصرة الاحتلال لجباليا شمال قطاع غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال، مجموعة من المنازل في محيط منطقة الدفاع المدني في شمال غزة، تزامنًا مع مناشدات من الأهالي مع عجز سيارات الدفاع المدني الوصول إلى المكان، بسبب توغل آليات الاحتلال.