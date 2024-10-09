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3 شهداء و25 مصابا بينهم أطفال إثر قصف مدرسة بجباليا

09 أكتوبر 2024 . الساعة 13:39 بتوقيت القدس
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أرشيفية

استشهد 3 مواطنين وأصيب 25 بينهم أطفال، بعد ظهر الأربعاء، إثر قصف طائرات الاحتلال مدرسة الرافعي في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة.

جاء هذا القصف في ظل حالة الحصار المطبق الذي تفرضه قوات الاحتلال وآلياته على مخيم جباليا لليوم الخامس على التوالي.

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وتطالب قوات الاحتلال المواطنين من سكان جباليا وشمال قطاع غزة بالنزوح عبر ممرات تتسيطر عليها.

ومع نزوح عدد من العائلات قسرا تحت ضغط القصف ونيران الطائرات، أطلقت الطائرات والآليات النار تجاههم وفق شهادات ناجون ومؤسسات محلية.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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