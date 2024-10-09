صحف عالمية: "إسرائيل" فشلتْ في تدمير حماس وحكومةُ الاحتلال تشْعر بالوحدة بهذه الأدلّة

أكدت صحف عالمية أنّ الاحتلال "الإسرائيلي" فشل في القضاء على حركة المقاومة الإسلامية حماس رغم الدمار الكبير الذي ألحقه بقطاع غزة.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى أنّ الهدف المعلن للحرب "الإسرائيلية" والمتمثل في تدمير حماس ما زال بعيد المنال رغم الدمار الذي يواجهه القطاع.

وأوضحت أنّ حماس أثبتت قدرتها على إطلاق الصواريخ بعد عام من الحرب.

وخلصت الصحيفة إلى أنه بغض النظر عن قدرات حماس في الوقت الحالي فإن حجم الدمار في غزة قد يمثل دافعا لتجنيد المزيد من المقاتلين في صفوفها مستقبلًا.

وفي صحيفة "جيروزاليم بوست"، قال تقرير إن الشعور بالوحدة الذي عمّ "إسرائيل" بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تلاشى بسبب أمور كثيرة منها الانقسام العميق بسبب الحرب على القطاع.

وقالت، إن "إسرائيل" بحاجة إلى قادة سياسيين قادرين على مواجهة الجمهور والإجابة عن الكثير من الأسئلة المعلقة، مشيرةً إلى أن المسؤولين الحاليين "لا يجرؤون حتى على المشاركة في تظاهرة شعبية أو القيام بزيارة تفقدية لأحد الكيبوتسات لأنهم يدركون أن رد فعل الجمهور سيكون سلبيا".

وكتبت صحيفة هآرتس العبرية أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير "يسعيان بلا خجل إلى تحقيق ما يتناقض مع الأهداف المعلنة للحرب ومع مصالح "إسرائيل".

وقالت إن المشكلة الأبرز "تكمن في أن تعطش هذين الوزيرين للاحتلال يلقى أذنا مصغية لدى نتنياهو".

وفي حزيران / يونيو الماصي، أقرَّ المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" دانيال هاغاري بأن الحديث عن تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ذر للرماد، وطالما لم تجد الحكومة بديلا لحماس فالحركة ستبقى.

وأضاف هاغاري في مقابلة مع القناة 13 العبرية، أن "الاعتقاد أن في الإمكان تدمير حركة حماس وإخفاءها هو ذر للرماد في عيون الإسرائيليين".

ولفت إلى أن حماس فكرة وحزب وهي مغروسة في قلوب الناس ومن يعتقد أن بإمكاننا إخفاءها فهو مخطئ، وأكمل قائلا "هي فكرة لا يمكن القضاء عليها، فالإخوان المسلمين موجودين في المنطقة".

ومضى موضحًا "نحن ندفع ثمنا باهظا في الحرب، لكننا لا يمكن أن نبقى صامتين ونقوم بكل ما نستطيع به".

