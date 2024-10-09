ارتفاع حصيلة الشهداء على غزة لـ 42.010 منذ 7 أكتوبر الماضي

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، تقريرها الإحصائي عن عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 369 على قطاع غزة.

وقالت الوزارة إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 45 شهيد و130 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت أن عددا من الشهداء لا زال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ووثقت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 42,010 شهيد و97,720 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأهابت بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

المصدر / فلسطين أون لاين