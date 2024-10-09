6 جرحى حالة اثنان منهم حرجة و3 خطيرة في عملية طعن بالخضيرة

أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داود) ارتفاع حصيلة المصابين في حادثة الطعن بمدينة الخضيرة شمالي (تل أبيب) إلى 6 مستوطنين حالة اثنان منهم حرجة و3 في حالة خطيرة.

وكانت أفادت وسائل إعلام عبرية بورود أنباء أولية عن عملية طعن في الخضيرة، وأوضحت أن الحادث قيد التحقيق.

من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الحدث "جنائي"، ثم تراجعت عن ذلك، لتقول إنه "تخريبي".

وذكرت وسائل إعلام عبرية إن شرطة الاحتلال أطلقت النار على منفذ العملية.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن الشرطة دفعت بمزيد من القوات لتمشيط مدينة الخضيرة واستدعت مروحيتين مع وقوع العملية.

ونقلت "يسرائيل هيوم" عن رئيس بلدية الخضيرة أن منفذ العملية تنقل بين المواقع على دراجة نارية وحمل معه سكينا وفأسا.

وفي السياق قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن منفذ عملية الطعن في الخضيرة هو فلسطيني من سكان مدينة أم الفحم في الداخل الفلسطيني المحتل.

المصدر / فلسطين أون لاين