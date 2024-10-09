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كمائن القسام في جباليا.. رسائل تحد بالبارود في وجه الاحتلال

09 أكتوبر 2024 . الساعة 11:17 بتوقيت القدس
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مشهد من كمين جباليا

نفذت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عدة كمائن ناجحة تجاه قوات الاحتلال المتوغلة في اتجاهات مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

إحدى الكمائن أمس الثلاثاء، نشرتها كتائب القسام موثقة بالصوت والصورة، كمين بلوك 2، حيث قالت إن مقاتليها اشتبكوا مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شمال قطاع غزة، مؤكدة وقوع قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية.

وذكرت الكتائب في بياناتها، التي نشرتها على صفحتها الرسمية في "تلغرام"، أنها تمكنت من الاشتباك مع قوة خاصة إسرائيلية في منطقة بلوك 2 بمعسكر جباليا، وأسفرت العمليات عن مقتل وإصابة أفراد من تلك القوة.

إجهاز على جندي

وبحسب إفادتها تم "الإجهاز على أحد الجنود" من مسافة قريبة، واستهداف قوة إنقاذ الجندي بواسطة عبوة رعدية مضادة للأفراد.

كما أكدت الكتائب في بيان آخر استهداف ناقلة جند ودبابة إسرائيلية بعبوات شديدة الانفجار في المنطقة ذاتها.

جاء كمين القسام في وقت صعد الاحتلال من عدوانه على قطاع غزة سيما مخيم جباليا وشمال القطاع، في إطار محاولة تفريغ المنطقة وارغام السكان على النزوح تجاه الجنوب.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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