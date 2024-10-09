فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

3 جرحى حالة 2 منهم خطرة في حادثة طعن بالخضيرة

هيئة: إشراف "بن غفير" على تعذيب الأسرى دليل على وحشية (إسرائيل)

كمائن القسام في جباليا.. رسائل تحد بالبارود في وجه الاحتلال

مهول.. "سموتريش" يكشف عن تكلفة الحرب ماليًا حتى اليوم على (إسرائيل)

رابط فحص كابونة الوكالة شهر 10-2024 الجديدة

دعوات للحشد في الحرم الإبراهيمي ووضع خطة لحمايته من انتهاكات الاحتلال

الدفاع المدني: الأوضاع الإنسانية تزداد خطورة شمالي قطاع غزة

في ظل الإبادة والحرب.. السفر عبر مطار "بن غوريون" يهوي 43 بالمئة

إصابة كبير مستشاري وزير المالية الإسرائيلي في معارك جنوب لبنان

كتاب جديد يكشف تفاصيل مثيرة: ترامب أرسل اختبارات كوفيد سراً لبوتين

رابط فحص كابونة الوكالة شهر 10-2024 الجديدة

09 أكتوبر 2024 . الساعة 11:00 بتوقيت القدس
...
رابط فحص كابونة الوكالة شهر 10-2024 الجديدة

فعلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بمدينة غزة، رابط فحص كابونة الوكالة لشهر اكتوبر 2024.

ويستطيع المواطنين بغزة الفحص والتشييك على أسماءهم عن مكان وموعد التسليم الكابونة عبر رقم الهوية فقط.

وفي ظل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عام بات معظم المواطنين يعتمدون على كوبونات الوكالة والمتمثلة بعدد من أكياس الطحين (الدقيق الأبيض) فقط، بشكل أساسي، وتعتبر في بعض الأوقات الطعام الوحيد المتوفر للمواطنين في غزة.

ويأتي ذلك في ظل اشتداد الحصار ومنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات للمواطنين واغلاق المعابر.

آلية فحص كابونة الوكالة شهر 10-2024

- الضغط على رابط فحص كونونات الوكالة.

- إدخال رقم الهوية (البطاقة الشخصية) لرب الأسرة.

- التاريخ المعروض بعد فحص الكابونة لدورة توزيع الأونروا لشهر سبتمبر /أكتوبر 2024، بقطاع غزة، يعتبر تاريخ متوقع الاستلام المستفيد فيه، وقد يتم تقديم التاريخ في حال توفر الطرود

رابط فحص كابونة الوكالة لشهر 10-2024

نشرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بغزة، رابط فحص كابونة الوكالة لشهر اكتوبر 2024 للمواطنين، بالرابط هنا.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#كابونة الوكالة #رابط فحص كابونة الوكالة #فحص كابونة الوكالة #رابط فحص كابونة الوكالة شهر 10

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة