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الدفاع المدني: الأوضاع الإنسانية تزداد خطورة شمالي قطاع غزة

09 أكتوبر 2024 . الساعة 10:38 بتوقيت القدس
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أوضاع إنسانية خطرة شمالي قطاع غزة

أكد جهاز الدفاع المدني، الأربعاء، أن الأوضاع الإنسانية تزداد خطورة في شمالي قطاع غزة وذلك في ظل عملية الاحتلال العسكرية وتطويقها للمنطقة.

وشدد جهاز الدفاع المدني على أن الاحتلال يشن هجوما واسعا على مناطق بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا لليوم الخامس على التوالي، مشيرا إلى أن الاحتلال يمنع دخول إمدادات المياه والطعام والدواء إلى شمالي القطاع.

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ونوه إلى أن الاحتلال ارتكب مجازر بحق المدنيين راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى، منذ اليوم الأول لعدوانه، وأن جثامين الشهداء في الشوارع يصعب الوصول إليها بفعل استهداف الاحتلال لطواقمه وطواقم الإسعاف.

وتحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا لليوم الخامس على التوالي من كل الاتجاهات وأرسلت تعزيزات عسكرية إضافية للمنطقة، فيما طالبت سكان المخيم للتوجه عبر ممرات مخصصة تجاه مدينة غزة، وسط إطلاق النار على من يفعل ذلك.

وأكدت منظمة أطباء بلا حدود أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في مناطق شمالي قطاع غزة تحولها إلى أرض غير صالحة للعيش.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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