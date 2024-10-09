في ظل الإبادة والحرب.. السفر عبر مطار "بن غوريون" يهوي 43 بالمئة

أعلنت سلطة المطارات في (إسرائيل)، أن حركة المرور عبر مطار "بن غوريون" الدولي في تل أبيب، تراجعت بنسبة 43 بالمئة، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.

جاء ذلك في تقرير صادر عن سلطة الطيران مساء أمس الثلاثاء، قالت فيه إن “السبب في تدهور نشاط المطار، الحرب في قطاع غزة والصراع في الشمال مع حزب الله اللبناني”.

ويأتي تراجع حركة المرور عبر المطار، في وقت أوقفت فيه العديد من شركات الطيران مرارا وتكرارا خدماتها من وإلى (إسرائيل) خلال العام الجاري، بسبب التوترات المتصاعدة.

وقالت سلطة المطارات: “مطار بن غوريون الدولي استقبل 10.85 ملايين مسافر دولي بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول الماضيين، بانخفاض من 19.01 مليون في الفترة المقابلة من 2023”.

وبسبب الخدمات المحدودة التي تقدمها شركات الطيران الأجنبية، يسافر المزيد من الركاب حاليا على متن شركات الطيران الإسرائيلية بصدارة شركة “إلعال”، التي شهدت نموا في حركة المرور بنسبة تزيد عن 25 بالمئة.

بينما تشهد حركة الطيران حاليا من وإلى (إسرائيل)، إحدى أسوأ فتراتها منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة، مع إلغاء عشرات شركات الطيران رحلاتها، بسبب تصاعد الصراع مع “حزب الله” على الحدود الشمالية لـ(إسرائيل).

المصدر / الأناضول