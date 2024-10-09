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فجر اليوم.. المقاومة العراقية تهاجم 4 أهداف في (إسرائيل) والجولان

09 أكتوبر 2024 . الساعة 10:14 بتوقيت القدس
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مشهد حي لإطلاق مسيرة من قلب المقاومة العراقية

بواسطة الطيران المسيّر هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر الأربعاء، 4 أهداف للاحتلال في فلسطين والجولان السوري المحتلين.

وفي 4 بيانات منفصلة، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراقي استهداف هدفين وصفتهما بالحيويين جنوب وشمال فلسطين المحتلة، وهدفين حيويين آخرين في الجولان السوري المحتل.

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وأكدت استمرارها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة، وذلك مواصلةً لنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لشعبي فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وكانت قد أعلنت، يوم أمس الثلاثاء، تنفيذها 5 عمليات منفصلة ضد الاحتلال الإسرائيلي وسط وشمال فلسطين المحتلة بواسطة صواريخ الأرقب "كروز مطوّر" والطائرات المسيّرة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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