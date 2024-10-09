الاحتلال يشن غارات مكثفة على لبنان وحزب الله يواصل إطلاق الرشقات الصاروخية

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه الواسع على لبنان لليوم السابع عشر، وذلك من خلال شن غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت ومدن وبلدات لبنانية، في وقت واصل حزب الله إطلاق الرشقات الصاروخية على العمق الإسرائيلي.

وفي السياق دوت صافرت الإنذار مرارات متعددة في مناطق متعددة في شمالي فلسطين المحتلة ومناطق الجليل الأعلى والغربي، وجنوب حيفا ومنطقة الكرمل، ومدينة الخضيرة ومحيطها ومدينة قيساريا بعد أن أطلق حزب الله عشرات الصواريخ تجاهها وفشلت المنظومات الدفاعية باعتراض بعضها.

محاولات التوغل برا

يأتي ذلك، فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي محاولاته التوغل برا في بعض المناطق الحدودية مع لبنان، في حين أعلن حزب الله التصدي له وإفشال كل محاولاته بالتقدم واحتلال بعض القرى الجنوبية.

وأعلن حزب الله تفجير عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية لدى محاولتها التسلل إلى بلدة بليدا، مؤكدا إيقاع إصابات دقيقة في صفوف القوة، وكذلك استهداف مجموعة من الجنود حاولوا التقدم باتجاه منطقة اللبونة، مؤكداً تحقيق إصابات في صفوفها ما أدى لتراجعهم.

وفي الجانب الإسرائيلي، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إصابة 3 من جنوده بجروح خطيرة في المعارك عند الحدود مع لبنان.

المصدر / فلسطين أون لاين