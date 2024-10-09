الأونروا: 400 ألف شخص محاصرون شمالي قطاع غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن ما لا يقل عن 400 ألف شخص محاصرون شمالي قطاع غزة، وذلك مع مجريات عملية جيش الاحتلال المستمرة لليوم الخامس على التوالي.

وأكدت الأونروا في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية تجبر الناس على الفرار مرارًا وتكرارًا خصوصًا من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

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وذكرت أن الكثيرين من سكان المنطقة يرفضون الإخلاء لأنهم يعرفون جيدا أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.

ونوهت الأونروا إلى أن بعض مراكز الوكالة للإيواء والخدمات تضطر إلى الإغلاق للمرة الأولى منذ بدء الحرب.

وفي شأن منفصل أكدت أن العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة تهدد تنفيذ المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة.

وتحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا لليوم الخامس على التوالي من كل الاتجاهات وأرسلت تعزيزات عسكرية إضافية للمنطقة، فيما طالبت سكان المخيم للتوجه عبر ممرات مخصصة تجاه مدينة غزة، وسط إطلاق النار على من يفعل ذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين