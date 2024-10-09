فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قناة عبرية تبثُّ مشاهد "قاسية" لتعذيب الأسرى الفلسطينيين وحماس تدعو لفضح جرائم العدو ورفع دعاوى قضائية

الاحتلال يشن غارات مكثفة على لبنان وحزب الله يواصل إطلاق الرشقات الصاروخية

الأونروا: 400 ألف شخص محاصرون شمالي قطاع غزة

غوتيرتش: جيلٌ فلسطيني كامل مُعرّض للخطر والمعاناة الإنسانية في غزّة يصعب تصوّرها

الاحتلال يُواصل اقتحام مدن الضّفة ويشنُّ حملةَ اعْتقالات

"أبو عبيدة" والبَلاغة من فوهة البُندقيّة

"السّماءُ ترتجف والأشلاءُ تتساقطُ أرضًا".. أطباء يروون تفاصيلَ مؤلمة "لا تُنسى" خلال زيارتهم لغزّة

"وسَحبتْ جُثمانه من المَنْزل المُحاصر".. شهيدٌ برصاص الاحتلال في عقابا بطوباس

الإعلام الحكومي يُطالب بحماية "فوريّة" لمستشفيات كمال عدوان والإندونيسي والعودة

الإبادة في يومها الـ 369.. ليلةٌ دامية في شمال غزّة وقصفٌ مُتواصل على المحافظة الوسطى

الأونروا: 400 ألف شخص محاصرون شمالي قطاع غزة

09 أكتوبر 2024 . الساعة 09:49 بتوقيت القدس
...
400 ألف شخص محاصرون شمالي قطاع غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن ما لا يقل عن 400 ألف شخص محاصرون شمالي قطاع غزة، وذلك مع مجريات عملية جيش الاحتلال المستمرة لليوم الخامس على التوالي.

وأكدت الأونروا في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية تجبر الناس على الفرار مرارًا وتكرارًا خصوصًا من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

اقرأ أيضا: شمال غزَّة.. الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان ويهدِّد بإخلائه بالقوَّة

وذكرت أن الكثيرين من سكان المنطقة يرفضون الإخلاء لأنهم يعرفون جيدا أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.

ونوهت الأونروا إلى أن بعض مراكز الوكالة للإيواء والخدمات تضطر إلى الإغلاق للمرة الأولى منذ بدء الحرب.

وفي شأن منفصل أكدت أن العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة تهدد تنفيذ المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة.

وتحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا لليوم الخامس على التوالي من كل الاتجاهات وأرسلت تعزيزات عسكرية إضافية للمنطقة، فيما طالبت سكان المخيم للتوجه عبر ممرات مخصصة تجاه مدينة غزة، وسط إطلاق النار على من يفعل ذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#قطاع غزة #الاحتلال #الأونروا #أونروا #جباليا #الحرب على غزة #حصار جباليا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة