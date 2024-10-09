الاحتلال يُواصل اقتحام مدن الضّفة ويشنُّ حملةَ اعْتقالات

شنّت قوّات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخلّلها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في طوباس، داهمت قوات صهيونية خاصة بلدة عقابا شمالي طوباس، وحاصرت منزلًا وأطلقت عليه صاروخًا محمولًًا على الأكتاف ما أدّى إلى ارتقاء الشهيد عبد الرؤوف راجح المصري، واحتجاز جثمانه.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زيتا شمال المدينة، واعتقلت الطفل يوسف شلبي (15 عاماً)، كما اعتقلت المواطن مصطفى عامر خلال اقتحام بلدة علار شمال المدينة.

وفي قلقيلية، اعتقل الاحتلال الشابين خالد خضراوي وسميح أبو عصب، والأسيرين المحررين عز الدين نوفل وأنس مالك داود بعد اقتحام منازلهم في المدينة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات إسرائيلية الدكتور محمد بسام جوابرة عقب مداهمة منزله في مخيم العروب شمال الخليل.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زيتا شمال المدينة، واعتقلت الطفل يوسف شلبي (15 عاماً)، كما اعتقلت المواطن مصطفى عامر خلال اقتحام بلدة علار شمال المدينة.

في نابلس، اقتحم الاحتلال الجبل الجنوبي في نابلس، واعتقلت الشاب محمد مطاوع من شارع 24 في المدينة.