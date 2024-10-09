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بالصور "وسَحبتْ جُثمانه من المَنْزل المُحاصر".. شهيدٌ برصاص الاحتلال في عقابا بطوباس

09 أكتوبر 2024 . الساعة 07:15 بتوقيت القدس
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طوباس/ فلسطين أون لاين

ارتقى شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة عقابا في طوباس شمال الضفة الغربية.

وأعلنت مصادر طبية ارتقاء الشهيد عبد الرؤوف المصري عقب محاصرة قوات االاحتلال لمنزله في عقابا، وإطلاق النار تجاهه.

وحسب عائلة الشهيد فان قوات الاحتلال أطلقت النار على رأس الشهيد ، وسحبت جثمانه من المنزل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال  حاصرت المنزل ، وأطلقت صاروخًا محمولًا على الكتف صوب المنزل في حارة العقبة.

كما اندلعت اشتباكات مع المقاومين في محيط المنزل المحاصر بالبلدة.

وخرجت مسيرة غاضبة في شوارع بلدة عقابا عقب انسحاب الاحتلال واحتجاز جثمان الشهيد.

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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #شهيد طوباس #طوفان الأقصى

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