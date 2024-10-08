شمال غزَّة.. الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان ويهدِّد بإخلائه بالقوَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مساء اليوم، الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي القطاع، حيث أطلق النار على مكتب إدارة المستشفى.

وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، أن الاحتلال وجه طلبًا بإخلاء المستشفى، بالإضافة إلى مستشفى الأندونيسي ومستشفى العودة، من المرضى والكوادر الصحية، مهددًا بتدميرها إذا لم يتم الامتثال.

وقالت الوزارة، إن الاحتلال يهدد المستشفيات بأنها "ستواجه نفس مصير مستشفى الشفاء بالتدمير والقتل والاعتقال".

وأكد مدير مستشفى كمال عدوان، قال حسام أبو صفية، أن "الجيش الإسرائيلي أمهلنا 24 ساعة لإفراغ المستشفى بشكل كامل من المرضى والطواقم الصحية"، وسط تقارير محلية تؤكد أن الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية محيط المستشفى في بلدة بيت لاهيا بشكل متواصل منذ ساعات الصباح.

وقال أبو صفية، في تسجيل صوتي أرسله للصحافيين، إن "الجيش الإسرائيلي أمهلهم 24 ساعة لإفراغ المستشفى بشكل كامل من المرضى والطواقم الصحية". وتابع: "الجيش تواصل بشكل مباشر وقال بلغة التهديد أنه علينا إخلاء المستشف

ووصف أبو صفية هذا الإجراء بالخطير حيث يهدد بـ"انهيار المنظومة الصحية شمال القطاع". وأعرب عن مخاوفه من وجود خطة جديدة لتهجير أهل شمال غزة من خلال إخراج المنظومة الصحية هنا عن الخدمة.

كما أُفيد باعتقال مسعف رافق حالة حرجة تخضع للعناية المركزة عند نقلها من المستشفى "بعد إتمام إجراءات التنسيق لذلك"، مما يزيد من المخاوف بشأن سلامة العاملين في القطاع الصحي. وأكدت وزارة الصحة على ضرورة توفير الحماية الجادة للمؤسسات الصحية وكوادرها، خاصة في شمال غزة.