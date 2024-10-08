"الأشغال" تطلق رابط تسجيل وحصر أضرار المباني والشقق السكنية بغزة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الثلاثلاء 7 أكتوبر 2024م، للمواطنين في قطاع غزة عن رابط تسجيل وحصر الأضرار في الوحدات السكنية المدمرة والمتضررة الناجمة عن عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وتُهيب الوزارة كافة المواطنين المتضررين من العدوان المستمر منذ عام على قطاع غزة، التعاون وتعبئة البيانات المطلوبة عبر الرابط المخصص أداناه.

وتهدف هذه الخطوة من حصر الأضرار المتعلقة بالمباني والوحدات السكنية للمواطنين التي لحقت بقطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر من أجل حشد الدعم الدولي والإقليمي لإعادة إعمار القطاع وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لآلاف العائلات المتضررة.

وإظهار حجم الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية والمنازل والمنشآت العامة، مما يتطلب جهوداً كبيرة لإعادة إعمار القطاع وتوفير حياة كريمة لسكان غزة.

رابط تسجيل وحصر الاضرار في المباني والوحدات السكنية (هدم كلي وجزئي)

اضغط هنا: https://mopwh.ps/habitation.aspx

البيانات المطلوب تعبئتها في رابط تسجيل وحصر الأضرار في المباني والشقق السكنية:

- العنوان الدقيق للوحدة السكنية، مدى الضرر (جزئي أو كلي).

-عدد الأفراد المتضررين.

-الوضع الحالي للشقة السكنية هل ما زالت قائمة أم

دمرت بالكامل.

-معلومات إضافية قد تساهم في تقدير حجم الأضرار.