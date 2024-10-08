رابط تسجيل أيتام غزة 2023-2024

غزة/ فلسطين أون لاين

أطلقت مؤسسة التعاون بالشراكة مع مجموعة بنك فلسطين مبادرة إنسانية عاجلة لإنقاذ آلاف الأيتام في قطاع غزة.

وذلك، من خلال توفير رابط مباشر لتسجيل أيتام الحرب على قطاع غزة لعام 2023-2024 والذي يكثر عددهم كل يوم بفعل الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي.

وتهدف هذه المبادرة النبيلة إلى تقديم رعاية شاملة لـ20,000 يتيم تأثروا جراء الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

ويوفر البرنامج أهم احتياجات الأطفال الأيتام، مثل:

احتياجات أساسية: الغذاء، الملابس، الرعاية الصحية.

دعم تعليمي: منح فرص تعليمية متساوية وتطوير المهارات.

حماية نفسية واجتماعية: توفير بيئة آمنة وداعمة.

من يحق له التسجيل في برنامج رعاية أيتام غزة؟

يستهدف من برنامج رعاية أيتام الحرب على قطاع غزة، جميع الأطفال الأيتام الذين لا تتجاوز عمرهم 18 عامًا ويعيشون في القطاع.

كيفية التسجيل أيتام حرب لعام 2023-2024؟

لتسجيل ودعم طفلك اليتيم في البرنامج والاستفادة من خدماته المتعددة، يرجى تعبئة الاستمارة الإلكترونية المتاحة عبر الرابط أدناه:

https://orphans.taawon.org

البيانات المطلوبة للتسجيل:

معلومات الطفل اليتيم كاملة.

معلومات عن الوالدين (إن وجدت).

معلومات عن ولي الأمر.

عنوان السكن الحالي.

للمزيد من الاستفسارات:

يمكنكم التواصل مع فريق المؤسسة عبر البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]