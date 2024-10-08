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صحيفة إيرانية: طهران تستطيع "تسوية" تل أبيب وحيفا في 10 دقائق

08 أكتوبر 2024 . الساعة 16:44 بتوقيت القدس
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صحيفة إيرانية: طهران تستطيع "تسوية" تل أبيب وحيفا في 10 دقائق
ترجمة فلسطين أون لاين

ذكرت صحيفة إيرانية أن الجمهورية الإسلامية يمكن أن "تسوي" مدينتي تل أبيب وحيفا في أقل من عشر دقائق إذا ردت (إسرائيل) على الضربات الصاروخية الأخيرة.

وأشارت صحيفة كيهان إلى، أن "قبل أن تصل الطائرات الإسرائيلية إلى الأجواء الإيرانية، سيستغرق الأمر من تل أبيب إلى طهران من ساعتين إلى ثلاث ساعات، لكن صواريخ إيران ستسوي تل أبيب وحيفا في أقل من 10 دقائق".

وأضافت الصحيفة أن قائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني "لا يزال إصبعه على الزناد". وقد وصفت الضربات التي استهدفت المدن الإسرائيلية في الأول من أكتوبر بأنها مجرد "بداية" لعمليات أكبر تهدف إلى "تدمير النظام الصهيوني".

في الوقت نفسه، تعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد على إيران بسبب الهجمات الصاروخية. وقد هدد عدة مسؤولين إيرانيين (إسرائيل) بمزيد من الضربات إذا ما هاجم الكيان بلدهم.

#إيران #طهران #الرد الإيراني

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