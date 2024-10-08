الصّحة بغزّة: 8 مجازر في يوم واحد وحصيلةُ ضحايا العدوان تقترب من 42 ألف شهيد

غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة منذ 368 يومًا.

وقالت وزارة الصّحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 56 شهيدًا و278 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 41,965 شهيدًا و97,590 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.