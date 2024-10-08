"الأضخم منْذ بداية الحرب".. حزبُ الله يقصف حيفا بصليات صاروخية كبيرة

استهدف حزبُ الله مدينة حيفا والكريوت بصلية صاروخية كبيرة، دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

وقال حزب الله في بلاغ عسكري، ""قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية من بعد ظهر يوم الثلاثاء 8-10-2024، مدينة ‏حيفا والكريوت بصلية صاروخية كبيرة".

وأوضحت القناة الـ 14 العبرية، "تزامنا مع كلمة نائب الأمين العام لحزب الله، أطلق من لبنان أكثر من 100صاروخ نحو حيفا وسلسلة من صفارات الإنذار دوت في حيفا و"الكريوت" والمناطق المحيطة".

وأفادت القناة 12 العبرية، بإصابة مبنى متعدد الطوابق في "كريات يام"، خلال القصف على حيفا الذي يوصف بـ "الأضخم" منذ بداية الحرب، وتضمن أكثر من 120 صاروخا، وسبب أضراراً في البنية التحتية والشوارع.

وأعلنت نجمة داوود الحمراء بنقل عدد من الإصابات إلى المستشفى عقب القصف الصاروخي الأخير من لبنان على حيفا.

وكشفت مصادر عبرية، أن القصف على حيفا هو الاضخم منذ بداية الحرب، وتضمن اكثر من 120 صاروخاً سببت اضراراً في البنية التحتية والشوارع والمباني وسقوط عدد من الإصابات.

واندلعت حرائق في "الكريوت" جرّاء القصف الصاروخي من لبنان، فيما أكدت الوسائل العبرية سقوط صاروخ في خليج حيفا.