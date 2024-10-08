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معهد "واتسون": حربُ غزّة كلّفت دافعي الضّرائب الأمريكيين 22.76 مليار دولار

08 أكتوبر 2024 . الساعة 13:00 بتوقيت القدس
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ترجمة فلسطين أون لاين

كشف تقريرٌ جديد أن الحرب على غزة والعمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك دعم (إسرائيل)، كلفت دافعي الضرائب الأمريكيين ما لا يقل عن 22.76 مليار دولار خلال العام الماضي.

صدر التقرير عن "مشروع تكاليف الحرب" في معهد واتسون للشؤون الدولية بجامعة براون، وصف هذا المبلغ بأنه "تقدير متحفظ".

من بين هذا المبلغ، خصصت الولايات المتحدة 17.9 مليار دولار كمساعدات أمنية للعمليات العسكرية لـ (إسرائيل) في غزة وأماكن أخرى منذ 7 أكتوبر. وأوضح التقرير أن هذه المساعدات تتجاوز بكثير تلك التي قدمتها الولايات المتحدة لـ (إسرائيل) في أي عام آخر منذ بدء تقديم المساعدات العسكرية في عام 1959.

إلى جانب الدعم العسكري المباشر لـ (إسرائيل)، تضمنت التكاليف أيضًا العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة، لا سيما حول اليمن، حيث هاجمت أنصار الله السفن التجارية وأطلقوا صواريخ باتجاه (إسرائيل)، مما كلّف الولايات المتحدة أكثر من 2 مليار دولار منذ أكتوبر الماضي.

وأوضح التقرير أنه من الصعب على الجمهور الأمريكي والصحفيين وحتى الكونغرس معرفة حجم المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لـ (إسرائيل) خلال الحرب الأخيرة. كما أشار إلى أن الصراع في المنطقة هو الأطول منذ الحملة الجوية الأمريكية ضد تنظيم "تنظيم الدولة" في العراق وسوريا بين عامي 2016 و2019.

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #الأسلحة الأمريكية #طوفان الأقصى

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