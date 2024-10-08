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بالفيديو "وأَحدهم ارتدى ملابسَ الكهنة".. مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى ويؤدّون طقوسًا تلمودية

08 أكتوبر 2024 . الساعة 11:55 بتوقيت القدس
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القدس المحتلة- فلسطين أون لاين

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشدّدة من قوات الاحتلال والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.

وقالت مصادر محلية، إن 149 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى وأدّوا طقوسًا تلمودية وصلوات جماعية علنية، وسجود وانبطاح، داخل باحات المسجد.

وارتدى مستوطن ملابس الكهنة خلال اقتحامه المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم.

وانتشرت عناصر الشرطة "الإسرائيلية" في باحات الأقصى وعلى بواباته؛ لتأمين حماية المتطرفين المقتحمين، وفرضت تشديدات أمنية بمحيط المسجد وعلى أبوابه، وعرقلت دخول المصلين إليه ومنعت آخرين.
 

#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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